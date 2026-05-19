Німеччина

Німецький тренер може повернутися до Бундесліги та підписати контракт до 2028 року.

Колишній головний тренер Шальке та РБ Лейпциг Доменіко Тедеско може повернутися до роботи в Бундеслізі.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво Боруссії Менхенгладбах веде переговори щодо призначення 40-річного фахівця на посаду головного тренера команди.

Зазначається, що "жеребці" готові запропонувати Тедеско контракт, розрахований до кінця червня 2028 року.

Останнім місцем роботи німецького тренера був Фенербахче, де він працював із вересня 2025 року по квітень 2026 року. Раніше Тедеско також очолював національну збірну Бельгії.