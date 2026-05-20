Англія

Новий головний тренер лондонців прагне бачити в команді лівого захисника Алехандро Грімальдо, з яким раніше працював у Німеччині.

Керманич Челсі Хабі Алонсо хоче возз'єднатися з Алехандро Грімальдо у своєму новому клубі. За інформацією журналіста Педру Алмейди, іспанський фахівець був би радий переманити зірку Баєра до стану "синіх".

Цього літа іспанський захисник може бути доступний за зниженою ціною, оскільки його контракт із "фармацевтами" закінчується вже за рік. Челсі офіційно оголосив про призначення Хабі Алонсо минулої неділі. Фахівець чудово знайомий із можливостями Грімальдо завдяки спільній роботі в Леверкузені в період із 2023 по 2025 рік.

Ринкова вартість 30-річного футболіста наразі оцінюється порталом Transfermarkt у 24 мільйони євро.