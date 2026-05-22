Досвідчений іспанський вінгер анонсував свій останній поєдинок у складі "орлів".

Досвідчений вінгер Педро залишає римський Лаціо. Про це рапортує пресслужба італійського клубу. Сторони завершать співпрацю після закінчення нинішнього сезону.

"Гра проти Пізи стане для мене останньою за Лаціо. Я з гордістю виступав у формі цього клубу. Назавжди один із вас. Лаціо, уперед!" — заявив іспанський півзахисник.

Нагадаємо, що Педро захищає кольори римської команди з 2021 року. У поточному сезоні італійської Серії А вінгер узяв участь у 28 поєдинках, записавши на свій рахунок чотири забиті м'ячі та дві гольові передачі.

Перед заключним туром Серії А "орли" з 51 очком посідають дев'яте місце в турнірній таблиці.