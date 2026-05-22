Італія

У Турині готують зустріч щодо нового проекту клубу та кадрових змін.

Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті найближчими днями проведе важливу зустріч із власником клубу Джоном Елканном. За інформацією Ніколо Скіри, переговори заплановані на початок наступного тижня.

Під час зустрічі сторони мають обговорити подальший розвиток туринського клубу, можливі зміни в управлінській структурі та майбутнє комплектування складу перед новим сезоном.

Спаллетті очолив Ювентус у 2025 році. За тур до завершення чемпіонату команда посідає шосту сходинку Серії А, маючи у своєму активі 68 очок після 37 матчів.