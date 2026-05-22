Італійський клуб хоче продовжити співпрацю з хорватським ветераном ще на один сезон.

Мілан розпочав переговори щодо продовження контракту з півзахисником Лукою Модричем. Як повідомляють італійські джерела, керівництво россонері впевнене, що зможе переконати 40-річного хорвата залишитися в команді.

Нову угоду планують підписати терміном на один рік, а зарплата футболіста може скласти близько 4,5 мільйона євро за сезон.

Чинний контракт Модрича завершується в червні 2026 року. До Мілана хавбек приєднався минулого літа на правах вільного агента після завершення виступів за Реал.

У нинішньому сезоні досвідчений хорват провів 36 матчів, у яких забив два м’ячі та віддав три результативні передачі.