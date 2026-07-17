Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Після завершення мундіалю-2026 організація оцінить доцільність нового розширення турніру.

ФІФА після завершення чемпіонату світу 2026 року планує розглянути можливість збільшення кількості учасників фінальної частини турніру з 48 до 64 збірних, повідомляє BBC Sport.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що організація проаналізує перспективи такого формату після закінчення нинішнього мундіалю. За його словами, світова першість має бути відкритою для якомога більшої кількості країн, адже це сприяє розвитку футболу в різних регіонах світу.

Очільник ФІФА також позитивно оцінив дебютний чемпіонат світу за участю 48 команд. Зокрема, він відзначив успішний виступ представників Африки, більшість із яких змогли пробитися до стадії плей-оф.

Нагадаємо, рішення про розширення фінальної частини чемпіонату світу з 32 до 48 збірних було ухвалене Радою ФІФА ще у 2017 році. Ідею збільшити турнір до 64 команд у 2025 році офіційно запропонувала КОНМЕБОЛ, однак вона поки що не отримала схвалення.

Водночас ініціатива має чимало противників. Президент УЄФА Александер Чеферін, очільник Азійської футбольної конфедерації шейх Салман бін Ібрагім Аль Халіфа та президент КОНКАКАФ Віктор Монтальяні раніше висловлювалися проти подальшого розширення, вважаючи, що це може негативно вплинути на рівень турніру та систему відбору.

За інформацією джерела, остаточне рішення щодо можливого збільшення кількості учасників ухвалюватиме Рада ФІФА.