Термін дії клаусули захисника завершився, а інтерес Реала вже охолов.
Ніко Шлоттербек, gettyimages
17 липня 2026, 07:56
Дортмундська Боруссія знову повністю контролює майбутнє Ніко Шлоттербека. За інформацією Sky Sport Germany
, у середині липня завершився термін дії клаусули, яка дозволяла іншим клубам активувати трансфер німецького захисника.
Таким чином, Реал, Барселона
та Ліверпуль
більше не можуть підписати Шлоттербека, просто скориставшись пунктом про відступні.
Також повідомляється, що мадридський Реал охолов до кандидатури оборонця після його травми, отриманої на чемпіонаті світу.
Наразі 26-річний футболіст залишається гравцем Боруссії, а його контракт із клубом розрахований до літа 2031 року
. За минулий сезон футболіст зіграв 37 матчів, відзначився 5 голами та віддав 1 гольову передачу. На трансферному ринку Ніко оцінюється в 58 млн євро.