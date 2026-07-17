Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник англійців визнав, що його команда не змогла нав'язати супернику свою гру та порівняв футбольну культуру Англії з Іспанією й Аргентиною.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель прокоментував поразку від Аргентини (1:2) у півфіналі чемпіонату світу-2026, заявивши, що після забитого м'яча його команда повністю втратила контроль над перебігом зустрічі.

"Тоді в мене було відчуття, що жодна схема не змогла б нам допомогти. Тому що ми стали надто пасивними, нам не вистачало фізичної сили, ми не зупиняли гравців, які вривалися до нашого штрафного майданчика, і помилялися в передачах.

Я ще не бачив статистики, але мені здається, що відразу після нашого голу хід гри повністю змінився, а наше володіння різко скоротилося. Ми перестали вигравати єдиноборства, тому все глибше й глибше притискалися до своїх воріт. Це ніколи не входило до нашого плану, але саме це й сталося", — заявив тренер.

Німецький фахівець наголосив, що англійцям не вдалося впоратися з рухом суперників між лініями та повернути собі м'яч.

"Ми не змогли стримати підключення гравців другої лінії – півзахисників, які вдиралися у вільні зони між нашими лініями. Крім того, їх передачі та навіси були виконані на найвищому рівні. Треба було повернути контроль над м'ячем, інакше неможливо зняти тиск і знову перехопити ініціативу.

Думаю, володіння м'ячем відіграє ключову роль. Можливо, це не закладено у нашій футбольній ДНК так, як в іспанській чи аргентино-бразильській, – брати м'яч під контроль та керувати грою через володіння", — сказав німець.

Після поразки у півфіналі Англія зіграє з Францією в матчі за третє місце чемпіонату світу-2026. Поєдинок відбудеться в ніч із 18 на 19 липня.