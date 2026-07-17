Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Багато запитань після першого матчу Динамо в цьому сезоні було з приводу того, "чому настільки високі оцінки за умови відсутності голів"? Справедливе зауваження, але то був лише аванс — їх, зазвичай, прийнято давати, коли в команди є від сили два тижні для підготовки до нового сезону, і не до простих матчів регулярного чемпіонату, а до повноцінного плейоф без права на помилку.

Інша справа — як цим авансом колектив згодом скористається. Підопічні Ігоря Костюка, наприклад, за тиждень примудрились розтринькати навіть ту впевненість у подоланні румунської Університаті з міста Клуж-Напока, яка була в нас після першого матчу. Бо складалось враження за ходом гри, що висновки залишились десь на третьому плані, і ми натомість просто спостерігаємо третій, четвертий та зрештою майже п’ятий тайми тієї самої першої гри.

У підсумку, той самий клас виконавців, перевагу в якому начебто мало Динамо перед стартом дуелі проти румунських опонентів, дав про себе знати лише в серії пенальті. Лотереї, якої б могло взагалі не бути. А от через те, що команда Костюка знайшла в свій гол у ігровий час, чи через те, що суперники її б покарали в контратаках — тут уже на ваш розсуд. Це був той виступ, який робить позиції киян і ще більш невпевненими перед грецьким ПАОКом, який і без того сіяним був під час жеребкування.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Клуж Арена (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ





Руслан Нещерет — 8,0. Знову найкращим гравцем матчу в складі Динамо можна називати воротаря. І якщо в першій грі хтось із польових футболістів міг із ним посперечатись у боротьбі за це звання, то цього разу аж три повноцінних ключових сейви + парируваний пенальті в серії не залишають шансів іншим.

Томаш Кендзьора — 6,0. Костюк не робив змін у стартовому складі, а отже той обсяг роботи, який зміг запропонувати в першій грі Кендзьора праворуч у захисті, хоча він сам прозоро натякав, що на високому рівні витягуватиме лише роль у центрі оборони, тренера цілком влаштовував. Тож ми побачили такий самий помірний виступ від поляка — дуже обмежений у атакувальному плані, але загалом надійний у захисті.

Крістіан Біловар (6,0) — Тарас Михавко (6,5) — 6,0. Оборона Динамо знову не пропускає, але при цьому дозволяє суперникам створити достатньо моментів для того, щоб узагалі виграти поєдинок. Ще й у одному з епізодів ледь самотужки не привозить гол у власні ворота. Хоча під кінець Михавко знову розігрався й ледь не до рівня плеймейкера перед чужим штрафним доходив.

Владислав Дубінчак — 6,0. Не настільки, як виявилось, усе гарно в Динамо з кадрами, тож це пошкодження Дубінчака в овертаймі може зіграти не на користь команди Костюка. Але це вже контекст матчу проти ПАОКа, тоді як у цій грі лівий фланговий оборонець і без того не надто допомагав Редушку руйнувати захист суперників.

Олександр Піхальонок — 6,5. Костюк продовжує наполягати на своєму виборі центрального півзахисника, і в плані збалансованості гри Піхальонка з цим вибором важко посперечатись. Інша справа, що все, що Олександру вдається створювати за той час, який йому виділяє тренер, завершується або нерезультативними пострілами з будь-яких дистанцій, або ж невдалими діями партнерів під час спроб завершення. Цього разу, наприклад, Піхальонок був дуже близьким до асисту, але сам же й заліз до офсайду.

Володимир Бражко — 7,0. Опорник киян цього разу був менш акцентованим попереду, але загалом дав помітно більший обсяг роботи в центрі поля. Зворотній ефект від цього — сили просто залишили Бражка в овертаймі, і дивом він зміг пройти через судоми до одного з важливих пенальті в серії.

Микола Шапаренко — 6,0. Значно менш помітним на полі цього разу, у порівнянні з першим матчем, був інший центральний півзахисник киян, який почасти опинявся навіть вище за позицією, аніж Пономаренка.

Назар Волошин — 6,0. Дреди та засмагу зацінили всі у вінгера киян, але "легіонерських" якостей це йому не додало. Не встежив за лінією офсайду — змарнував фактично забитий м’яч, не встиг відкритись під простріл — зіпсував ще один гольовий момент. І ще кілька дуже недоречних похибок у дриблінгу Волошина також руйнували його модний образ.

Матвій Пономаренко — 6,5. Форвард киян і досі без забитих голів у новому сезоні, що на нього взагалі не схоже. При цьому Пономаренко свої моменти все одно продовжує шукати й удало знаходить, от тільки простежується вже погана тенденція — як тільки "графік" результативності порушується, Матвій перестає бачити довкола себе все, окрім воріт. І цього разу це також нашкодило команді в деяких моментах. Але коли постало питання про те, щоб на холоднокровності реалізувати пенальті в серії — тут узагалі без проблем, по попереду м’яча була лише сітка.

Богдан Редушко — 6,5. Молодий вінгер Динамо подобається тим, що намагається тягнути ковдру в атаці на себе, і навіть якщо в грі щось не виходить, то Редушко все одно щось намагається вигадати. Навіть гол забив цього разу, знову зігравши вдало на дальній стійці, але з офсайду, а потім ледь не повторив цей досвід у другому таймі, але вже з "чистого" положення. Не вистачає досвіду, але де його шукати посеред літа, як не в єврокубках.

Віталій Буяльський — 6,0. До досвідченого півзахисника Динамо черга тягнути лотерейний квиток так і не дійшла, а його поява на полі на 63 хвилині загалом не додала якихось козирів команді в атаці. У порівнянні з першою грою, так Буяльський загалом залишався непомітним, окрім того моменту з прострілом, який перехоплював воротар на межі помилки.

Андрій Ярмоленко — 6,5. Ментального лідера киян усе ж таки заявили на єврокубки, тож принаймні в кваліфікації він намагатиметься затягнути команду якомога далі. Звісно, що ключова роль Ярмоленка, якщо так уже вийшло, полягала в цьому матчі в тому, щоб якісно відкрити серію пенальті для своєї команди, але й за ходом матчу кілька цікавих рішень від нього ми побачили.

Джастін Лонвейк — 6,5. Багато хто вже й забув, що такий гравець є в складі Динамо, тож повернення півзахисника перед початком овертайму було навіть у чомусь несподіваним. Особливих питань, як і уваги, до Лонвейка в додатковий час не виникло, а під час пенальті він просто зробив свою справу на заключному четвертому ударі.

Шола Огундана — 6,0. Вінгер киян також вийшов наприкінці основного часу, але до рівня активності Волошина, якого замінив, так і не дотягнув, що вже є такою собі характеристикою. Лише один небезпечний навіс у виконанні Шоли пригадується, але завершення в тому епізоді ми так і не побачили.

Навін Малиш — пізня поява флангового захисника в овертаймі, яка навряд чи б відбулась, якби не травма Дубінчака, що їй передувала. Серед викликів для Малиша при цьому можна було пригадати хіба що ту швидку контратаку наприкінці додаткового часу.