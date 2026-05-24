Після семи років відсутності рисаки розбив надії Стокпорт Каунті у драматичному фіналі плейоф Першої ліги.

Болтон Вондерерс офіційно повертається до Чемпіоншипу. У запеклому фіналі плейоф Першої ліги на легендарному стадіоні Вемблі команда впевнено перемогла Стокпорт Каунті 4:1, завершивши своє семирічне вигнання з другого дивізіону після вильоту у 2019 році.

Матч проходив у надзвичайно складних погодних умовах: через ранній початок о 13:00 та палюче сонце температура на стадіоні сягала 30 градусів Цельсія, що перетворило гру на справжнє випробування на витривалість.

Гра розпочалася стрімко. Вже протягом перших п'яти хвилин «Болтон» вийшов уперед. Воротар Стокпорта Корі Аддаї припустився помилки після дальнього удару Тьєррі Гейла, а Ітан Пай невдало вибив м'яч прямо на Рубена Родрігеса, який холоднокровно відкрив рахунок.

Стокпорт майже одразу відповів голом Адами Сідібега, проте арбітр Джош Сміт після перевірки монітора VAR скасував взяття воріт через фол проти Джорджа Джонстона в зародку атаки. Втім, настирливий Сідібег все ж досяг свого: незадовго до півгодинної позначки він чудовим ударом головою замкнув навіс Джоша Дакреса-Коглі, зрівнявши рахунок.

Після перерви Болтон залишив суперникам жодних шансів: Плавна атака за участю Амаріо Козьє-Дюберрі та Сема Далбі змусила помилитися воротаря Аддаї, після чого м'яч зрикошетив у сітку від гравця Стокпорта Кайла Вуттона.

Згодом, Сем Далбі ефектним ударом ножицями з лівої ноги замкнув передачу Джона МакЕті, зміцнивши перевагу своєї команди та викликавши захват на трибунах. У компенсований час гравець Стокпорта Джош Дакрес-Коглі отримав червону картку за те, що нерозумно смикнув Ібрагіма Сіссоко за волосся у власному штрафному майданчику.

Рубен Родрігес впевнено реалізував пенальті, оформивши дубль і встановивши остаточний розгромний рахунок. Для головного тренера Болтона Стівена Шумахера, який минулого року замінив Яна Еватта, це вже другий подібний успіх (раніше він виводив до Чемпіоншипу Плімут Аргайл).

Перемога стала справжнім святом і для голови клубу Шерон Бріттан, яка очолила масштабну реконструкцію команди у 2019 році. Натомість для «Стокпорт Каунті» та їхнього наставника Дейва Чаллінора цей день став суцільним розчаруванням.

Клуб втратив історичну можливість повернути футбол другого дивізіону на Еджлі Парк вперше за 24 роки. Для Стокпорта це вже друга болюча поразка на Вемблі у цьому сезоні після фіналу Vertu Trophy, і тепер на команду чекає літо роздумів перед черговою спробою підвищення в класі наступного року.