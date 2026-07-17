Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної Франції звернувся до вболівальників напередодні поєдинку проти Англії за третє місце на чемпіонаті світу-2026.

Хавбек французької національної команди Раян Шеркі поділився думками та емоціями перед прийдешнім протистоянням зі збірною Англії за бронзові нагороди мундіалю.

"Ми повернемося ще сильнішими. Пам'ятайте про це. Мы повернемося, щоб об'єднатися заради нашої країни. Команда відчувала, що вся Франція зараз єдина, і це просто неймовірно", — наводить слова півзахисника пресслужба "триколірних".

Нагадаємо, що у півфіналі світової першості підопічні Дідьє Дешама поступилися команді Іспанії з рахунком 0:2.

Тепер на французів чекає дуель із англійцями за третє місце. Вирішальний малий фінал запланований на неділю, 19 липня, і розпочнеться о 00:00.