Італієць не прийняв пропозицію туринського клубу.

Італійський фахівець Дженнаро Гаттузо не очолить Торіно у новому сезоні. 48-річний тренер відхилив пропозицію туринського клубу щодо призначення на посаду головного тренера команди.

За інформацією джерел, «бики» пропонували Гаттузо контракт до 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. Заробітна плата спеціаліста мала становити 1,5 млн євро на рік.

На початку квітня Гаттузо офіційно залишив посаду головного тренера збірна Італії з футболу після невдалого виступу команди у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Італієць очолював «Скуадру Адзурру» з червня 2025 року.

Раніше у своїй тренерській кар’єрі Гаттузо працював із Хайдуком, Марселем, Валенсією, Наполі, Міланом та Пізою.

Торіно завершив сезон-2025/26 на 12-й позиції у турнірній таблиці Серія А, набравши 45 очок.