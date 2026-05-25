Шотландський захисник залишає Ліверпуль та підписує довгострокову угоду зі шпорами.
Ендрю Робертсон, getty images
25 травня 2026, 13:00
Лівий захисник Ендрю Робертсон після завершення виступів за Ліверпуль залишиться в англійській Прем’єр-лізі та перейде до Тоттенгема.
За інформацією Ніколо Скіри, шотландський футболіст уже погодив умови контракту з лондонським клубом. Нова угода буде розрахована до літа 2028 року.
Тоттенгем лише в останньому турі сезону гарантував собі збереження місця в АПЛ, однак клуб уже почав активну роботу над посиленням складу перед наступною кампанією.
Робертсон виступав за Ліверпуль із 2017 року та був одним із ключових гравців команди протягом останніх сезонів.