Англія

Шотландський захисник залишає Ліверпуль та підписує довгострокову угоду зі шпорами.

Лівий захисник Ендрю Робертсон після завершення виступів за Ліверпуль залишиться в англійській Прем’єр-лізі та перейде до Тоттенгема.

За інформацією Ніколо Скіри, шотландський футболіст уже погодив умови контракту з лондонським клубом. Нова угода буде розрахована до літа 2028 року.

Тоттенгем лише в останньому турі сезону гарантував собі збереження місця в АПЛ, однак клуб уже почав активну роботу над посиленням складу перед наступною кампанією.

Робертсон виступав за Ліверпуль із 2017 року та був одним із ключових гравців команди протягом останніх сезонів.