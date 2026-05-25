Німеччина

Рене Вагнер зберіг посаду після успішного порятунку команди в Бундеслізі.

Кельн офіційно оголосив про продовження співпраці з головним тренером Рене Вагнером. Новий контракт німецького фахівця з клубом розрахований до літа 2028 року.

Вагнер добре знайомий із системою Кельна. У період із 2021 по 2023 рік він працював асистентом Штеффена Баумгарта, а влітку 2025-го повернувся до клубу та увійшов до штабу Лукаса Квасньока.

У березні 2026 року Рене Вагнер очолив команду як головний тренер. Під його керівництвом Кельн зміг уникнути вильоту з елітного дивізіону та завершив сезон Бундесліги на 14-й позиції.

Керівництво клубу залишилося задоволеним роботою наставника та вирішило зробити ставку на нього в довгостроковій перспективі.