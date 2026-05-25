Україна

Президент житомирян прокоментував здобутки сезону-2025/26.

Житомирське Полісся напередодні обіграло львівський Рух у заключному для себе домашньому матчі сезону української Прем’єр-ліги-2025/26 та фінішувало на третій сходинці.

Полісся — Рух 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри президент "вовків" Геннадій Буткевич прокоментував результати виступів команди.

"Дорогі вболівальники ФК Полісся!

Цей день назавжди увійде у історію Житомира. ФК Полісся — бронзовий призер чемпіонату України.

Ще кілька років тому про такі досягнення у Житомирі лише мріяли. Сьогодні — це реальність. Медалі УПЛ — результат великої роботи та констатація нашого прогресу.

Я вдячний футболістам. Тренерському штабу. Працівникам клубу. Усім людям, які працюють заради цього результату не перед камерами, а щодня — тихо й професійно.

Подяка нашим уболівальникам. Ви були з командою у важкі моменти. Після поразок. Після невдалих матчів. Під дощем. У холод. На виїздах. Саме тоді й перевіряється справжня підтримка. Ми відчували вашу силу.

Особливі слова вдячності — Збройним Силам України. Жоден успіх клубу був би неможливими без подвигу наших Захисників і Захисниць. Ми знаємо, що серед українських воїнів є багато вболівальників нашої команди, і це велика честь.

ФК Полісся підтримував і буде підтримувати українське військо у боротьбі за Незалежність. Це наш обов’язок і наша вдячність.

Ці медалі — історичне досягнення для ФК Полісся. Але я хочу, щоб усі розуміли: ми не збираємося зупинятись. Клуб продовжить розвиватись. Інфраструктура. Академія. Перша команда. Амбіції. Ми хочемо, щоб Полісся стало клубом, яким буде пишатись увесь український футбол.

Попереду — нові виклики. Єврокубки. Новий сезон. Новий рівень відповідальності. І новий крок уперед.

Але сьогодні — день, коли ми маємо право сказати: Житомир — серед найсильніших.

Дякую всім, хто пройшов цей шлях разом із нами. Сила в зграї!", — заявив український функціонер.

У наступному сезоні житомирське Полісся гратиме в кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.