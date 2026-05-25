Італія

Намагаються втримати форварда в клубі.

Контракт сербського нападника Душана Влаховича з туринським Ювентусом добігає завершення вже цього літа.

Наприкінці терміну дії угоди сторони ведуть перемовини щодо її можливого продовження, проте вже зараз очевидно, що 26-річний виконавець, якщо вирішить залишитись у розташуванні "зебр", буде змушений піти на суттєве зниження фінансових апетитів.

Наразі Влахович отримує приблизно 12 млн євро "чистими" за сезон, тоді як за новою угодою Юве планує сплачувати на користь гравця 6 млн євро на рік + 1 млн євро бонусів.

Такий контракт клуб готовий запропонувати до літа 2028 року, проте очевидно, що такий підхід не відповідає баченню сторони футболіста.

Батько Влаховича, Мілош, у супроводі агентів проведе найближчі дні в офісі туринського клубу в спробах перемовин, тоді як мюнхенська Баварія продовжує стежити за цим процесом.

У цьому сезоні на рахунку серба 10 голів та дві гольові передачі за 23 матчі.