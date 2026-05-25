Англія

Майбутнє французького захисника залишається відкритим після вильоту "молотобійців" з АПЛ.

Центральний захисник Челсі Аксель Дісасі повернеться до клубу після завершення орендної угоди з Вест Гемом. Про це повідомляє FootMercato.

За інформацією джерела, 28-річний француз опинився в ситуації невизначеності після того, як "молотобійці" вибули із Прем’єр-ліги. Попри це, він швидко став ключовим гравцем команди Нуну Ешпіріту Санту, регулярно виходив у стартовому складі та кілька разів визнавався найкращим гравцем матчу.

Тренерський штаб Вест Гема був зацікавлений у продовженні співпраці з захисником, однак виліт у Чемпіоншип унеможливив такий сценарій.

У підсумку Дісасі повернеться до Челсі, де його подальше майбутнє залишається невизначеним. Ймовірним варіантом розвитку подій називається повноцінний трансфер, оскільки кілька клубів уже стежать за ситуацією футболіста після його впевнених виступів у Лондоні.