Славен Білич, Скотт Паркер та Гарі О’Ніл входять до списку на посаду головного тренера "молотобійців".

Вест Гем готується до серйозних змін після вильоту з англійської Прем’єр-ліги.

Як повідомляє talkSPORT, головний тренер Нуну Ешпіріту Санту, найімовірніше, залишить лондонський клуб найближчим часом.

Керівництво "молотобійців" уже розпочало пошук нового наставника, який має очолити перебудову команди перед стартом сезону в Чемпіоншипі. Серед основних кандидатів називаються Скотт Паркер та Гарі О’Ніл.

Водночас власник клубу Девід Салліван відкритий до повернення Славена Білича. Хорватський фахівець уже працював із Вест Гемом протягом двох сезонів і досі користується популярністю серед уболівальників завдяки яскравому періоду роботи в клубі.

За інформацією джерела, можливе повернення Білича серйозно обговорюється всередині клубу як один із варіантів для нового етапу розвитку команди після пониження у класі.