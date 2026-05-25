Англія

Форвард усіляко намагався врятувати Вест Гем від вильоту.

Лондонський Вест Гем за підсумками сезону англійської Прем’єр-ліги посів третє з кінця місце в турнірній таблиці, через що буде змушений наступну кампанію почати в Чемпіоншипі.

Незважаючи на загальну невдачу "молотобійців", одним із найбільш результативних гравців чемпіонату знову виявився нападник Джаррод Боуен.

На рахунку 29-річного англійця дев’ять голів та 11 гольових передач.

Загалом ці показники дорівнюють 20 результативним діям за сезон, і востаннє гравцем, який досягнув цієї позначки, але його команда при цьому залишила "елітний" дивізіон, був Чарлі Остін у складі Квінз Парк Рейнджерс під час сезону-2014/15 (18 голів та п’ять асистів).

Нагадаємо, що Вест Гему забракло для порятунку трьох очок, у порівнянні з лондонським Тоттенгемом.