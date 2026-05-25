Клуб прагне втримати португальця на тлі інтересу з Європи та Саудівської Аравії.

Манчестер Юнайтед уже розпочав внутрішні переговори щодо нового контракту з капітаном команди Бруну Фернандешем. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво клубу, тренерський штаб та футболісти одностайні у бажанні зберегти португальського атакуючого півзахисника на Олд Траффорд. У Манчестер Юнайтед вважають Фернандеша ключовою фігурою проєкту та одним із головних лідерів роздягальні.

Клуб прагне відбити інтерес до гравця з боку європейських команд та представників чемпіонату Саудівської Аравії, тому вже працює над новою угодою. Переговори наразі тривають і перебувають у процесі активного обговорення.

У сезоні-2025/26 Бруну Фернандеш провів чергову яскраву кампанію, оформивши 30 результативних дій в англійській Прем’єр-лізі. На рахунку португальця — 21 асист, що стало абсолютним рекордом в історії АПЛ за одну кампанію.

Нагадаємо, поточний контракт португальського плеймейкера з "червоними дияволами" спливає влітку 2027 року.