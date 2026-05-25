Український воротар Бенфіки може перебратися до англійської Прем’єр-ліги вже цього літа.
Анатолій Трубін, Getty Images
25 травня 2026, 18:20
Тоттенгем, який зміг зберегти прописку в АПЛ за підсумками останнього туру, розглядає можливість підписання воротаря Бенфіки та збірної України Анатолія Трубіна. Про це повідомляє португальське видання A Bola.
За інформацією джерела, лондонський клуб активно стежить за 24-річним голкіпером напередодні літнього трансферного вікна. Інтерес "шпор" напряму пов’язаний із можливим відходом нинішнього основного воротаря Гульєльмо Вікаріо, який перебуває у сфері інтересів Інтера.
У Тоттенгемі високо оцінюють спокій Трубіна, його гру на лінії воріт та стабільність. Українець вважається одним із найперспективніших молодих воротарів Європи після впевнених виступів у складі Бенфіки.
У сезоні-2025/26 Трубін провів 50 матчів у всіх турнірах та оформив 21 "сухий" поєдинок. Українець виступає за португальський клуб із 2023 року після переходу з Шахтаря.
Як зазначається, сам воротар раніше заявляв про бажання залишитися в Бенфіці, однак не став гарантувати, що точно продовжить кар’єру в Лісабоні. Відомо, що виступи в Англії залишаються однією з його кар’єрних цілей.
Контракт Трубіна з Бенфікою чинний до 2028 року, а сума відступних за українця становить 100 мільйонів євро.