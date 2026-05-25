Іспанський тренер Борнмута став головним кандидатом на посаду наставника "россонері".

Мілан уже розпочав пошук нового головного тренера після відставки Массіміліано Аллегрі.

Як повідомляє Sky Sports, італійський клуб офіційно звернувся до представників Андоні Іраоли щодо можливого призначення на вакантну посаду.

Керівництво "россонері" активізувало переговори одразу після звільнення Аллегрі, яке відбулося в понеділок, 25 травня. Разом із тренером клуб також залишили кілька ключових функціонерів після провального завершення сезону та втрати путівки до Ліги чемпіонів через поразку від Кальярі в останньому турі Серії А.

Іраола, своєю чергою, нещодавно оголосив про відхід із Борнмута. Іспанець провів історичний сезон із "вишнями", оформивши 18-матчеву безпрограшну серію та фінішувавши на шостому місці в англійській Прем’єр-лізі, що дозволило клубу пробитися до Ліги Європи.

Саме успішна робота Іраоли в Англії переконала Мілан зробити його пріоритетною ціллю для нового етапу перебудови команди.

Раніше повідомлялося, що "россонері" також розглядають Антоніо Конте, який залишив Наполі.