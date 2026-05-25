Нестор Лоренсо назвав 26 футболістів на майбутній мундіаль.

Головний тренер збірної Колумбії Нестор Лоренсо оголосив фінальну заявку команди на чемпіонат світу-2026, який пройде цього літа у Північній Америці.

До списку увійшли 26 футболістів, які представлятимуть країну на майбутньому мундіалі.

ЗАЯВКА КОЛУМБІЇ НА ЧС-2026

Воротарі

Давід Оспіна (Атлетіко Насьйональ)

Каміло Варгас (Атлас)

Альваро Монтеро (Велес Сарсфілд)

Захисники

Давінсон Санчес (Галатасарай)

Сантьяго Аріас (Індепендьєнте)

Єррі Міна (Кальярі)

Даніель Муньйос (Крістал Пелас)

Йохан Мохіка (Мальорка)

Джон Лукумі (Болонья)

Дейвер Мачадо (Нант)

Віллер Дітта (Крус Асуль)

Півзахисники

Хамес Родрігес (Міннесота Юнайтед)

Джефферсон Лерма (Крістал Пелас)

Хуан Фернандо Кінтеро (Рівер Плейт)

Джон Аріас (Палмейрас)

Річард Ріос (Бенфіка)

Кевін Кастаньйо (Рівер Плейт)

Хорхе Карраскаль (Фламенго)

Хамінтон Кампас (Росаріо Сентраль)

Хуан Портілья (Атлетіко Паранаенсе)

Густаво Пуерта (Расінг Сантандер)

Нападники

Луїс Діас (Баварія)

Джон Кордоба (Краснодар)

Луїс Суарес (Спортінг)

Кучо Ернандес (Реал Бетіс)

Андрес Гомес (Васко да Гама)

На чемпіонаті світу-2026 збірна Колумбії зіграє у групі K, де зустрінеться з Узбекистаном, ДР Конго та Португалією.