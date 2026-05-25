Тренер відзначив лідерські якості португальця та його відданість клубу.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік прокоментував майбутнє капітана команди Бруну Фернандеша, який продовжить виступи за манчестерський клуб. Слова наставника наводить BBC.

Контракт португальського атакувального півзахисника з “червоними дияволами” чинний до 30 червня 2027 року. Угода також передбачає можливість продовження ще на один сезон. За даними Transfermarkt, трансферна вартість футболіста становить 40 мільйонів євро.

“У мене немає причин думати інакше. Ми задоволені тим, що він робить, і йому подобається бути тут. Думаю, це видно. Він має величезний вплив на нас. Він капітан і подає приклад різними способами. Він ніколи не вимикається з гри, тому що отримує задоволення від футболу, і це чудово”, — заявив Каррік.

Нещодавно Фернандеш став абсолютним рекордсменом АПЛ за кількістю асистів за один сезон. Раніше португалець також пояснив, чому вирішив залишитися у складі Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Бруну виступає за англійський клуб із січня 2020 року після переходу зі Спортинг. За цей час він провів 327 матчів, забив 107 голів, віддав 108 результативних передач та здобув два трофеї.

У сезоні-2025/26 Фернандеш записав на свій рахунок 9 м’ячів і 22 асисти у 37 поєдинках в усіх турнірах.

Манчестер Юнайтед завершив сезон АПЛ на третьому місці, набравши 71 очко.