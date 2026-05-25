Після звільнення Аллегрі "россонері" хочуть запросити чемпіонського тренера Наполі.

Мілан активно працює над запрошенням Антоніо Конте на посаду головного тренера після його несподіваного відходу з Наполі. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Італійський фахівець залишив неаполітанський клуб після успішного періоду, під час якого виграв Серію А та Суперкубок Італії. Тепер керівництво Мілана розглядає саме Конте як головного кандидата для повного перезапуску проєкту після невдалого сезону.

Напередодні "россонері" офіційно звільнили Массіміліано Аллегрі через провалене завдання щодо виходу до Ліги чемпіонів. Мілан завершив сезон лише на п’ятому місці в Серії А та зіграє в Лізі Європи. Разом із Аллегрі клуб залишили також виконавчий директор Джорджо Фурлані, спортивний директор Іглі Таре та технічний директор Жоффре Монкада.

За інформацією джерела, ситуація може призвести до несподіваного тренерського обміну між клубами. Аллегрі останніми тижнями вже вів переговори з директором Наполі Джованні Манною щодо можливого призначення на місце Конте.

Таким чином, два гранди Серії А можуть фактично помінятися наставниками вже найближчим часом.