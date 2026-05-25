Англія

Ще одне досягнення для вінгера "червоних" перед його відходом.

Ліверпуль у заключному турі англійської Прем'єр-ліги поділив очки з Брентфордом (1:1).

У цьому матчі результативною передачею відзначився вінгер "червоних" Мохамед Салах, для якого це був 93 асист у футболці Ліверпуля у поєдинках АПЛ.

Таким чином, Салах підкорив ще один рекорд клубу, ставши найкращим асинтентом "червоних" в історії АПЛ, випередивши Стівена Джеррарда, на рахунку якого 92 ассисти.

Трійку найкращих у цьому списку доповнює Трент-Александер-Арнольд — 64 асисти, а до топ-5 входять Стів Макманаман та Ендрю Робертсон.

Зазначимо, що для Салаха та Робертсона це був останній матч у складі Ліверпуля, після чого найближчим часом вони отримають статуси вільних агентів.

Раніше повідомлялося, що Робертсон продовжить кар’єру в Тоттенгемі.