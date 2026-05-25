Ліга чемпіонів

Донецький клуб уже знає потенційних суперників із перших двох кошиків.

Донецький Шахтар опинився у третьому кошику перед жеребкуванням основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

У першому кошику зібралися гранди європейського футболу, серед яких Баварія, Реал Мадрид, Парі Сен-Жермен, Ліверпуль, Інтер, Манчестер Сіті, Арсенал, Барселона та Атлетіко Мадрид. Саме з цього списку Шахтар отримає двох суперників.

Також уже повністю сформовано другий кошик, де перебувають Боруссія Дортмунд, Рома, Спортінг, Астон Вілла, Порту, Манчестер Юнайтед, Брюгге, Реал Бетіс та ПСВ.

Разом із Шахтарем у третьому кошику наразі знаходяться Феєнорд, Лілль, Наполі, РБ Лейпциг, Вільярреал та Галатасарай. Ще два місця залишаються вакантними — їх можуть посісти Штутгарт і Славія Прага.

У четвертому кошику наразі підтверджені лише Комо та Ланс, тоді як решту позицій займуть переможці кваліфікаційних шляхів. Жеребкування визначить повний список суперників донецького клубу на основному етапі турніру.



Кошик №1:

Баварія (Німеччина), Реал Мадрид (Іспанія), Парі Сен-Жермен (Франція), Ліверпуль (Англія), Інтер (Італія), Манчестер Сіті (Англія), Арсенал (Англія), Барселона (Іспанія), Атлетіко Мадрид (Іспанія)



Кошик №2:

Боруссія Дортмунд (Німеччина), Рома (Італія), Спортінг (Португалія), Астон Вілла (Англія), Порту (Португалія), Манчестер Юнайтед (Англія), Брюгге (Бельгія), Реал Бетіс (Іспанія), ПСВ (Нідерланди)



Кошик №3:

Феєнорд (Нідерланди), Лілль (Франція), Наполі (Італія), РБ Лейпциг (Німеччина), Вільярреал (Іспанія), Шахтар Донецьк (Україна), Галатасарай (Туреччина)



Кошик №3/4:

Славія Прага (Чехія), Штутгарт (Німеччина), 2 переможці Шляху ліг, 5 переможців Шляху чемпіонів



Кошик №4:

Комо (Італія), Ланс (Франція)