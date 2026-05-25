Україна

Ігор Суркіс підбив підсумки сезону для "біло-синіх".

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував завершення сезону-2025/26 після останнього матчу УПЛ проти Кудрівки (3:2).

"Дорогі друзі! Позаду – черговий сезон, наповнений емоціями, враженнями, сподіваннями та відкриттями.

Динамо завершило його на мажорній ноті, підтвердивши вольовою перемогою статус новоспечених володарів Кубка України. Сподіватимемося, що ці успіхи стануть своєрідним містком у сезон прийдешній, на фініші якого наш клуб відзначатиме 100-річчя свого заснування.

Звісно ж, ми прагнемо засвоїти уроки цього спортивного року та зробити відповідні висновки, аби рухатися вперед, до кращих зразків результативної та видовищної гри – насамперед на радість вам. Динамо дякує численному загону своїх відданих прихильників за ще один спільний сезон, за розділені з гравцями і тренерами переживання від помилок і радість від перемог.

Найголовніша ж подяка та наш доземний уклін – Збройним Силам України, всім захисникам і захисницям, які стримують ворога. Саме завдяки їхній мужності та незламності ми маємо змогу грати у футбол, а наші вболівальники – підтримувати рідний клуб. Багато прихильників Динамо сьогодні на передовій. Складаємо шану за їхній подвиг і чекаємо на повернення кожного додому, з Перемогою, живими та здоровими. Ви – наші найкращі! До зустрічі в сезоні-2026/27!", — наводить слова Суркіса прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Динамо дізналося можливих суперників на старті Ліги Європи.