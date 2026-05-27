Англія

Перехід бразильця до Ювентуса зірвався, а Мамардашвілі можуть віддати в оренду.

Ліверпуль ухвалив рішення зберегти у команді основного воротаря Аліссона Бекера, попри інтерес з боку Ювентуса. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, протягом останніх 24 годин англійський клуб чітко дав зрозуміти самому голкіперу та його представникам, що не має наміру розлучатися з бразильцем цього літа. Таким чином потенційний трансфер до Ювентуса наразі остаточно знятий із порядку денного.

Сам Аліссон також задоволений своїм становищем у Ліверпулі й не прагне змінювати клуб. Обидві сторони налаштовані продовжувати співпрацю й надалі.

Через рішення залишити бразильця у статусі першого номера може змінитися ситуація навколо Гіоргі Мамардашвілі. Зазначається, що грузинський воротар має шанси вирушити в оренду, щоб отримувати стабільну ігрову практику.

У Ліверпулі розглядають Мамардашвілі як важливу частину довгострокового проєкту, а його можливе повернення до клубу у 2027 році входить до стратегічного плану розвитку воротарської позиції.