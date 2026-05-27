Англія

Італійський клуб розглядає англійського півзахисника як одного з пріоритетних варіантів для підсилення середньої лінії.

Інтер та Ліверпуль провели перемовини, під час яких обговорювався можливий трансфер центрального півзахисника Кертіса Джонса. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, спортивні директори клубів П’єро Аузіліо та Річард Г’юз вже відкрили діалог щодо потенційного переходу англійського хавбека. Джонс перебуває у сфері інтересів міланського клубу ще з січня.

В Інтері вважають 25-річного півзахисника перспективним гравцем із цінним досвідом виступів на високому рівні. Хоча остаточної угоди поки немає, переговори вже вийшли за межі попереднього етапу обговорень.

Повідомляється, що сам Джонс може бути відкритим до зміни клубу через занепокоєння щодо ігрового часу та напружені стосунки з головним тренером Ліверпуля Арне Слотом. Наразі сторони продовжують контакти, і потенційний трансфер залишається відкритим питанням.