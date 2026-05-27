Іспанія

Іспанський фахівець вирішив зробити паузу у тренерській кар’єрі після успішного періоду роботи з клубом.

Головний тренер Ельче Едер Сарабія залишив свою посаду, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Зазначається, що 45-річний фахівець ухвалив рішення про відставку за власним бажанням. Він пояснив свій крок наміром зробити паузу у тренерській діяльності, щоб відпочити та зосередитися на особистому житті.

Під керівництвом Сарабії Ельче провів один із найважливіших періодів у своїй сучасній історії. Команда здобула підвищення до Ла Ліги, а згодом змогла закріпитися в елітному дивізіоні Іспанії.

У сезоні-2025/26 Ельче завершив чемпіонат на 15-й позиції, зумівши зберегти місце в Ла Лізі в останньому турі після нічиєї з Жироною (1:1).

Сарабія очолив команду влітку 2024 року і залишає її після двох сезонів роботи.