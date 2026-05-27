Ролі Грегуар увійшов в історію чорних котів у 1978 році. Проте замість визнання він зіткнувся із жорстоким цькуванням від фанатів, байдужістю одноклубників та мізерною компенсацією після важкої травми. Майже півстоліття потому першопрохідець Вірсайду наважився поділитися своєю історією.

"Я чекав 46 років, щоб порушити своє мовчання, бо не думав, що хтось мене послухає. Іноді, чесно кажучи, я шкодую, що взагалі грав у футбол, бо деякий біль я відчуваю й досі", — зізнається 67-річний Ролі Грегуар.

Довгий час серед уболівальників ширилися чутки про долю першого темношкірого гравця в історії Сандерленда. Казали, що він став водієм автобуса чи діджеєм. Насправді ж реальність була набагато боліснішою: через пережитий расизм Грегуар змінив ім'я і десятиліттями навіть не міг дивитися футбол по телевізору.

Ролі Грегуар народився 1958 року в районі Токстет (Ліверпуль) у родині вихідців із карибського острова Домініка (покоління Віндраш), а виріс у мультикультурному Бредфорді. На той час у 300-тисячному Сандерленді мешкало лише близько 1% людей афро-карибського походження, тому для юнака це був зовсім інший світ. П'ята частина клубів Ліги тоді ще взагалі ніколи не підписувала контрактів із темношкірими гравцями.

Його великий шанс з'явився восени 1977 року. У символічну Ніч багаття (5 листопада) Сандерленд викупив швидкого та впевненого нападника у клубу четвертого дивізіону Галіфакс Таун за 5000 фунтів стерлінгів. Грегуар оселився в передмісті Сіберн, яке він щиро любив ще з дитинства, коли приїжджав сюди з родиною.

Дебют за першу команду Сандерленда 2 січня 1978 року проти Галл Сіті мав стати найщасливішим днем у житті 19-річного юнака. Він вийшов на поле під сьомим номером і відзначився результативною передачею в переможному матчі (2:0).

Але казка швидко перетворилася на жах. Того ж вечора, коли п'ятеро його братів-підлітків шукали Ролі біля стадіону, на них напав розлючений натовп місцевих. У хлопців жбурляли цеглу та вигукували расистські образи. Їм дивом вдалося втекти. Відтоді мати Грегуара до самої смерті відмовлялася навіть згадувати слово Сандерленд.

Попри підтримку капітана Боббі Керра та досвідченого Міка Дохерті, адаптація давалася Грегуару вкрай важко. Він часто стикався з дискримінацією безпосередньо від одноклубників.

Під час передсезонного турне Кенією влітку 1978 року стався кричущий інцидент. Після гри до одного з білих гравців підбігли місцеві діти. Коли вони пішли, цей гравець підійшов до Грегуара і витер руки об його футболку. Пізніше, на прийомі у місцевої заможної родини, господиня показово оминула Ролі, потиснувши руки всім гравцям, окрім нього.

"Я не гаяв ні секунди. Я просто вийшов і сів до автобуса. Я б волів бути там, з левами та гієнами. Жодна людина не прийшла мене підтримати. Я почувався покинутим", — згадує ексфутболіст.

Він також пригадує випадок у роздягальні, коли один із гравців назвав його расистським словом. Ролі притиснув кривдника до шафки, але жоден із присутніх одноклубників навіть не запитав, що сталося.

Апогеєм його перебування в клубі став матч проти Блекберна у 1979 році, де Сандерленд сенсаційно поступився 0:1, втративши важливі очки для виходу до Першого дивізіону. Грегуар провів невдалий матч, і власні ж трибуни влаштували йому справжнє пекло, обсипаючи глузуваннями.

Наступного сезону 20-річний Ролі отримав важку травму коліна в матчі за резерв, яка поставила хрест на його кар'єрі. Клуб обіцяв «подбати про нього», але виплатив лише 1500 фунтів страховки за розірваний контракт. Відчуваючи себе обдуреним, він поїхав до Лондона, працював вантажником, а пізніше переїхав до Домініки, де прийняв растафаріанство та нове ім'я — Джабарі Муата Та Сеті.

Протягом багатьох років уболівальники часто вносили Ролі до списків найгірших гравців клубу, пам'ятаючи лише ту саму гру з Блекберном, попри його непогану загальну статистику на старті.

"Я не ненавиджу Сандерленд, але ненавиджу те, що вони зі мною зробили. Моя спадщина стала брудом. Я був просто молодим хлопцем, але з мене зробили посміховисько, бо я чорношкірий", — з болем каже він.

Сьогодні історія Ролі Грегуара нарешті отримує належне визнання. Як зазначають історики та колишні гравці клубу, саме він проклав шлях для майбутніх темношкірих зірок чорних котів — Гері Беннетта, Даррена Бента та Джермейна Дефо.

Нещодавно Грегуар на запрошення керівництва відвідав базу Сандерленда, поспілкувався з нинішніми гравцями та побував на матчі проти Манчестер Юнайтед, де вболівальники зустріли його як справжню знаменитість.

Офіційні представники клубу випустили заяву, в якій наголосили, що планують активно співпрацювати з Ролі протягом сезону 2026/2027, щоб належним чином вшанувати його статус першопрохідця. Порівнюючи часи, Грегуар зазначає, що сучасний расизм трансформувався:

"Люди, можливо, не скандують расистські слова на стадіонах, як раніше, а натомість пишуть їх в Інтернеті. Але тепер гравці принаймні мають голос. Повернення до Сандерленда після всього цього часу було чудовим. Я відчуваю себе очищеним. Я щасливий".