Іспанія

Челсі наполягає на високій ціні, попри бажання аргентинського хавбека змінити клуб.

Реал Мадрид не готовий виплачувати 120 млн фунтів стердінгів за центрального півзахисника лондонського Челсі Енцо Фернандеса, попри інтерес з боку самого футболіста до переходу в іспанський клуб. Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, 25-річний чемпіон світу з Аргентиною хотів би перейти до Реала та вже раніше публічно висловлював симпатію до Мадрида і бажання жити в столиці Іспанії.

Водночас Челсі встановив на гравця рекордну для клубу оцінку у 120 млн фунтів і не планує легко відпускати півзахисника. Контракт Фернандеса зі "синіми" діє до 2032 року, що дає лондонському клубу сильну позицію в потенційних переговорах.

"Вершкові", у свою чергу, не мають наміру платити таку суму без серйозного продажу гравців у літнє трансферне вікно, що робить можливий трансфер складним для реалізації.