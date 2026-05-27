20-річний французький талант Жеремі Жаке відверто пояснив, чому обрав Енфілд.

Новий центральний захисник Ліверпуля Жеремі Жаке впевнений, що має всі необхідні якості для успіху в Англійській Прем'єр-лізі, попри колосальний тиск через його трансферну вартість у 60 мільйонів фунтів стерлінгів (81 мільйон доларів).

Угода щодо переходу молодого таланта з французького Ренна була узгоджена ще в лютому, наприкінці зимового трансферного вікна. За 20-річного гравця мерсисайдці заплатять 55 мільйонів фунтів авансом, а ще 5 мільйонів передбачені у вигляді бонусів. Ця сума робить Жаке 10-м найдорожчим французьким футболістом в історії.

Попри те, що в активі юнака лише 31 матч у Лізі 1, керівництво Ліверпуля бачить у ньому довгострокового лідера центру оборони. Заради цього трансферу червоні виграли серйозну конкуренцію з боку лондонського Челсі.

В інтерв'ю французькому виданню Ouest-France Жаке розповів про процес ухвалення рішення:

"Я не поспішав із цим великим кроком, але швидко побачив себе в Ліверпулі. Мені в липні виповниться 21 рік. Для мене є спортивний проєкт і особистий проєкт. У моєму віці я надаю пріоритет спортивній стороні та зосереджений на футболі Мій агент казав, що є два варіанти: або перейти до клубу із середини таблиці, або взагалі пропустити цей крок.

Спочатку ми схилялися до клубу із середини таблиці. Але потім я сказав йому: "Якщо найбільші клуби Європи зацікавлені, ми не збираємося їм відмовляти. Вони прийшли не просто так". Я розмовляв із керівництвом; історія клубу сильно вплинула на моє рішення, але так само вплинув і проєкт, який вони мені запропонували", — заявив гравець.

Жаке також визнав, що великі гроші створюють додаткові очікування:

"Перспективні молоді гравці вимагають досить високих цін, і, звичайно, це додає тиску: чи вартий я цієї ціни чи ні? Але я думаю, що в мене є мінімальні ресурси, щоб туди поїхати. Я їду туди грати якомога більше", — зауважив француз.

На жаль, через тиждень після узгодження трансферу захисник отримав серйозну травму плеча, яка достроково завершила його сезон. Проте француз запевняє, що буде повністю готовий до початку передсезонної підготовки на Енфілді.

Пояснюючи свою відмову лондонцям, Жаке виділив дві головні причини: перспективу регулярного ігрового часу та можливість вчитися у найкращих.

"Я відчував, що в "Челсі" було досить багато людей на моїй позиції. Тоді як у Ліверпулі, окрім того факту, що Вірджіл ван Дейк наближається до кінця своєї кар'єри, тренування з ним будуть надзвичайно важливими. Він так багато чого мене навчить. Є також мій співвітчизник Ібу Конате, який може допомогти мені освоїтися. Тренуватися з такими хлопцями — краще не буває", — додав він.

Шанси Жаке швидко пробитися до основи Ліверпуля дійсно виглядають високими. Майбутнє ветерана команди Джо Гомеса наразі залишається під питанням, а 19-річний Джованні Леоні, якого підписали минулого літа, фактично починає свій шлях із нуля через важку травму коліна, що завершила його сезон ще під час дебютного матчу.