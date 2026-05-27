Легендарний бразильський захисник, який наразі здобуває тренерську ліцензію в Единбурзі, оцінив майбутніх суперників селесао на ЧС-2026 та зізнався, чи розчарований власною відсутністю у заявці на Мундіаль.

Джон Макгінн проводить фантастичний етап кар'єри. За останні 12 місяців 31-річний капітан Астон Вілли допоміг своїй команді здобути трофей Ліги Європи (зокрема, блискуче зігравши у переможному півфіналі проти Ноттінгем Форест) та став одним із творців неймовірного успіху збірної Шотландії, яка кваліфікувалася на чемпіонат світу.

Тепер невтомний шотландський півзахисник привернув увагу ікони світового футболу — Тіаго Сілви. Колишній захисник Челсі та ПСЖ уважно вивчає команду Стіва Кларка напередодні очного протистояння Шотландії та Бразилії, яке відбудеться 24 червня в Маямі.

На думку Сілви, попри всю небезпеку від потужних ударів Скотта Мактомінея чи тактичної хитрості та завзятості Енді Робертсона, саме працьовитий Макгінн здатен створити найбільше проблем підопічним Карло Анчелотті цього літа.

"Для мене капітан Астон Вілли Макгінн — дивовижний гравець. Він грає в центрі поля, іноді виходить на фланзі. У нього величезний арсенал якостей. Вважаю, що тренерському штабу збірної Бразилії та Карло Анчелотті потрібно звернути на цього гравця особливу увагу. Думаю, матч пройде на дуже хорошому рівні", — зазначив 41-річний бразилець.

Своїми думками Сілва поділився з журналістами BBC Scotland під час перебування в Единбурзі. Там він проходить навчання для отримання тренерської ліцензії категорії А від Шотландської футбольної асоціації.

Цей напрямок йому особисто порадив президент Порту Андре Віллаш-Боаш. До слова, саме у складі Порту виступав бразильський ветеран, який повернувся до Європи з надією довести свою необхідність Анчелотті та потрапити на чемпіонат світу.

На жаль для Тіаго, цей план не спрацював, і він опинився поза заявкою збірної. Відповідаючи на запитання, чи розчарований він тим, що пропустить Мундіаль, Сілва був відвертим:

"Трохи є. Але це нормально. Це рішення тренера, це футбол, і я його приймаю. Тепер мені потрібно зосередитися на тренерських курсах — наразі це найкращий шлях для мене. А після цього я просто хочу насолоджуватися часом із родиною.

Шотландія — це чудова команда з першокласними гравцями. Вони показують хороший футбол. Але Бразилія, на мою думку, на даний момент сильніша. Утім, на такому рівні треба дочекатися самої гри. Розмови до стартового свистка нічого не змінять.

Нагадаємо, Сілва допоміг Порту допоміг стати чемпіоном Португалії, але покинув команду вільним агентом.