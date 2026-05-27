Шотландський захисник дав усну згоду на трансфер до лондонського клубу, попри спроби туринського Ювентуса перехопити угоду.
27 травня 2026, 22:00
За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, зірковий лівий захисник Енді Робертсон готується стати гравцем лондонського Тоттенгема. Шотландець уже дав усну згоду на перехід, і очікується, що найближчим часом усі папери будуть офіційно підписані.
Трансферна сага отримала несподіваний поворот, коли туринський Ювентус спробував втрутитися в угоду та перехопити захисника в останній момент. Проте італійський гранд зазнав невдачі — Робертсон залишився вірним своїм домовленостям зі шпорами.
Переїзд захисника до столиці Англії міг відбутися ще під час січневого трансферного вікна. Тоді Енді був за крок до підписання контракту з Тоттенгемом, але угода зірвалася. Незважаючи на це, керівництво лондонців не відмовилося від ідеї його підписання. Трансфер шотландця повністю підтримує нинішній наставник команди Роберто Де Дзербі, який бачить у ньому ідеального гравця для своєї тактичної системи.
Нагадаємо, шотландець виступав за Ліверпуль з 2017 року, перетворившись із маловідомого гравця Галл Сіті на одного з найкращих лівих захисників світу. Разом із мерсисайдцями Енді виграв абсолютно всі можливі трофеї на клубному рівні.
У його активі: довгоочікуване чемпіонство Англійської Прем'єр-ліги, трофей Ліги чемпіонів, Клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА, а також Кубок Англії та Кубок англійської ліги. Тепер на легенду червоних чекає новий амбітний виклик у команді Де Дзербі.