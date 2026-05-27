Колишній головний тренер Арсеналу Арсен Венгер поділився думками про Мікеля Артету, високо оцінивши його тренерські якості, лідерство та здатність працювати з великим і конкурентним складом.

Венгер згадав ігрові якості Артети, його перехід у тренерство, а також важливий досвід роботи помічником Пепа Гвардіоли, який, на його думку, суттєво вплинув на розвиток іспанця як фахівця.

"Він був гравцем, який був дуже сфокусованим, мотивованим, цікавився командною грою і був буквально одержимий футболом, як багато іспанських гравців. Зараз ми також бачимо, як Сеск Фабрегас переходить у тренерство. Особливо півзахисники часто люблять цю роботу, тому що вони знаходяться в центрі як атакувальних, так і оборонних проблем.

Загалом гравці топ-рівня є розумними, і багато з них мають необхідні якості, щоб стати тренерами. В Артеті була повна відданість. Я зробив його капітаном, бо він завжди був дуже серйозним. У нього були проблеми з травмами, особливо з литковими м’язами, і іноді, коли гравці випадають із гри, вони розуміють, як сильно її люблять і хочуть залишитися в ній. У нього була особистість, сильні переконання та авторитет, і це зараз дуже допомагає йому", — цитує слова Венгера Mirror.

Також Венгер зазначив, що їхні розмови з Артетою під час ігрової кар’єри часто стосувалися тактики та ігрових ситуацій, що вже тоді показувало тренерське мислення іспанця.

"Наші розмови були більше про те, як ми повинні грати і що він відчував на полі. Гравці завжди знають проблеми команди — вони не завжди про це говорять, але вони знають. У нього був характер говорити про це, а потім він вирішив отримати тренерські ліцензії. Багато гравців не досягають успіху, бо не витрачають час на навчання, але він зробив це.

Він став помічником Пепа Гвардіоли, і це був чудовий досвід для нього. Він швидко навчився, бо є розумним. Він спочатку пізнав футбол як гравець, а потім зсередини як асистент тренера без повної відповідальності, і це дуже допомагає.

Стен Кронке також вирішив значно інвестувати після того, як став єдиним власником Арсеналу, і клуб придбав правильних і топових гравців. Тому зараз Арсенал має дуже великий склад і може конкурувати на найвищому рівні. І я віддаю належне Артеті за те, що він тримає всіх сфокусованими та мотивованими. Це непросто з таким великим складом", — додав він.

Нагадаємо, під керівництвом Мікеля Артети лондонський Арсенал вперше за 22 роки виграв англійську Прем'єр-лігу. Також 30 травня "каноніри" готуються зіграти проти Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів — вперше за 20 років.