Англія

Досвідчений англійський форвард залишить Кремонезе та розраховує знову виступати на найвищому рівні на батьківщині.

Нападник Кремонезе Джеймі Варді найближчим часом змінить клубну прописку. Італійський колектив не зміг зберегти місце в Серії А, тому співпрацю з англійським ветераном вирішили припинити — його контракт, який завершується, продовжувати не будуть.

Як повідомляє журналіст Нізаар Кінселла, сам 39-річний бомбардир переконаний, що досі здатний демонструвати якісну гру в топдивізіоні, і націлений на повернення до англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, до свого трансферу на Апенніни Джеймі Варді протягом 13 років захищав кольори Лестера. У сезоні Серії А, що завершився, форвард узяв участь у 29 матчах, у яких відзначився сімома забитими м'ячами та трьома асистами.