Лондонський клуб визначився з долею Нуну Ешпіріту Санту, який очолював команду у невдалому сезоні Прем'єр-ліги.

Керівництво Вест Гема ухвалило рішення щодо майбутнього головного тренера команди Нуну Ешпіріту Санту. Португальський фахівець залишиться біля керма лондонського клубу в наступному сезоні. Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті "молотобойців".

"Ми раді підтвердити, що тренер висловив свою незмінну відданість клубу, як і ми йому. Нуну чітко дав зрозуміти, що має намір одразу ж повернути Вест Гем до найвищого дивізіону.

Це головна мета на наступний сезон", — йдеться в офіційній заяві лондонців.

У сезоні-2025/26 англійської Прем'єр-ліги Вест Гем продемонстрував провальні результати — у 38 турах команда змогла набрати лише 39 очок. За підсумками чемпіонату клуб розташувався на 18-му місці в турнірній таблиці та вилетів до Чемпіоншипу.