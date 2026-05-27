Лондонський клуб уже розпочав переговори щодо переходу 23-річного Моргана Роджерса.

Як повідомляє видання TalkSPORT, лондонський Арсенал активно працює над трансфером атакувального півзахисника Астон Вілли Моргана Роджерса. Очікується, що сума потенційної угоди складе близько 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

За наявною інформацією, керівництво канонірів вже провело попередні переговори з представниками 23-річного футболіста. Головний тренер лондонців Мікель Артета особисто зацікавлений у цьому переході. Іспанський фахівець сподівається, що саме Роджерс стане першим гучним придбанням команди у статусі новоспечених чемпіонів Англійської Прем'єр-ліги.

Інтерес до хавбека цілком виправданий його чудовою індивідуальною статистикою. Минулого сезону Морган був одним із найефективніших гравців «Астон Вілли» — він безпосередньо долучився до 16 голів своєї команди у 37 матчах чемпіонату, ставши справжнім лідером атак бірмінгемців.

Проте оформити цей трансфер «Арсеналу» буде непросто. Стрімкий прогрес молодого англійця привернув увагу й інших фінансових гігантів. Повідомляється, що ситуацію навколо Роджерса також уважно відстежують конкуренти по АПЛ — Челсі та Манчестер Юнайтед, а також французький Парі Сен-Жермен.

Нагадаємо, Роджерс визнаний найкращим гравцем сезону в Лізі Європи.