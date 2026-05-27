Англійський клуб хоче підписати захисника Тоттенгема ще до старту чемпіонату світу.

Манчестер Сіті активізував інтерес до правого захисника Тоттенгема Педро Порро. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, "містяни" вже розпочали переговори щодо можливого трансферу 26-річного іспанця та повідомили про свою зацікавленість як самому футболісту, так і лондонському клубу.

Тоттенгем намагався продовжити чинний контракт Порро, який розрахований до 2028 року, однак поки не зміг переконати гравця підписати нову угоду. При цьому головний тренер "шпор" Роберто Де Дзербі неодноразово висловлював бажання зберегти захисника у команді.

Важливу роль у можливому переході може відіграти спортивний директор Манчестер Сіті Угу Віана, який раніше працював із Порро у Спортінгу.

Повідомляється, що англійський клуб може спробувати завершити трансфер ще до старту чемпіонату світу. Тоттенгем оцінює свого футболіста приблизно у 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

У сезоні-2025/26 Педро Порро провів за "шпор" 47 матчів, забив 2 голи та віддав 6 результативних передач.