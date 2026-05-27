Команда Олівера Гласнера у вирішальній грі в Лейпцигу обіграла мадридський Райо Вальєкано.
Крістал Пелес — Райо Вальєкано
27 травня 2026, 23:59
Крістал Пелес — Райо Вальєкано 1:0
Гол: Матета, 51
Крістал Пелес: Гендерсон — Ріад, Лакруа, Канво — Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл — Сарр, Піно (Гессан, 80) — Матета (Странд Ларсен, 77).
Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Сісс, Чаваррія — Валентін (Н. Менді, 62), У. Лопес (П. Діас, 62) — Де Фрутос (Камельйо, 70), Паласон (Ахомаш, 78), А. Гарсія (Еспіно, 70) — Алемао.
Попередження: Вортон, Піно, Ріад — Сісс, Паласон, У. Лопес, А. Гарсія, Н. Менді, Еспіно