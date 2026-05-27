Головний тренер лондонського Тоттенгема Роберто Де Дзербі, який раніше працював у Брайтоні, планує переманити кількох виконавців зі свого колишнього клубу. Про це повідомляє видання The Independent.

За інформацією джерела, у пріоритетному списку італійського фахівця фігурують три футболісти "чайок" — голкіпер Барт Вербрюгген, захисник Ян-Пауль ван Геке та хавбек Карлос Балеба. Керманич переконаний, що це тріо здатне стати новим кістяком лондонців, оскільки ці гравці ідеально вписуються в його тактичну систему.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2025/26 Тоттенгем продемонстрував вкрай невтішні результати, проте зумів зберегти прописку в Прем'єр-лізі, фінішувавши на 17-й позиції в турнірній таблиці.