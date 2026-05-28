Захисник Арсеналу готовий вирушити з командою до Будапешта після двомісячної паузи.

Правий захисник Арсеналу Юррієн Тімбер відновився після травми та повернувся до повноцінних тренувань напередодні фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Про це повідомляє клубний інсайдер Hand of Arsenal.

За інформацією джерела, нідерландський футболіст 27 травня провів повне тренування разом із першою командою та має вирушити з Арсеналом до Будапешта, де 30 травня відбудеться вирішальний матч турніру.

Остаточне рішення щодо включення Тімбера до заявки на фінал тренерський штаб Мікеля Артети ухвалить безпосередньо напередодні гри. Водночас у клубі позитивно оцінюють його фізичний стан після повернення до роботи в загальній групі.

Тімбер не виходив на поле з середини березня та пропустив останні 14 матчів Арсеналу у всіх турнірах. Попри це, 24-річний захисник усе ще має шанси взяти участь у головному матчі сезону для лондонського клубу.

