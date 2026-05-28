Каталонці виграли конкуренцію за вінгера Ньюкасла після того, як англійський та німецький гранди відступили через високу ціну.

Барселона близька до завершення трансферу вінгера Ньюкасла Ентоні Гордона, тоді як Баварія та Ліверпуль вирішили відмовитися від боротьби за англійця через занадто високі фінансові вимоги. Про це повідомив журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, мюнхенський клуб серйозно працював над можливим підписанням 25-річного футболіста, однак не захотів платити суму, яку вимагав Ньюкасл. Аналогічну позицію зайняв і Ліверпуль.

Інший журналіст The Athletic Джеймс Пірс зазначає, що мерсисайдці також визнали ціну надто завищеною та переключилися на інших кандидатів.

Натомість Барселона погодилася викласти за трансфер близько 80 мільйонів євро, що зробить Гордона одним із найдорожчих придбань в історії каталонського клубу. Очікується, що найближчим часом англієць прибуде до Іспанії для проходження медичного огляду та підписання контракту.

Раніше повідомлялося, що Барселона остаточно погодила всі деталі угоди з Ньюкаслом. Базова сума трансферу складе 70 мільйонів євро, а ще понад 10 мільйонів передбачені у вигляді бонусів.

У сезоні-2025/26 Гордон провів 46 матчів за Ньюкасл у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав п’ять результативних передач. Один зі своїх м’ячів у Лізі чемпіонів він забив саме у ворота Барселони.