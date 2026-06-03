Англія

Хавбек Манчестер Сіті може знову вирушити в оренду до клубу з Бремолл Лейн.

Шеффілд Юнайтед, який виступає у Чемпіоншипі, працює над поверненням центрального півзахисника Манчестер Сіті Калвіна Філліпса. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, сторони ведуть переговори щодо орендної угоди на сезон-2026/27. Минулу кампанію 30-річний хавбек уже провів у складі "клинків" на правах оренди, зігравши три матчі у другій половині сезону.

Контракт англійця з Манчестер Сіті чинний ще два роки, однак футболіст не входить до основної ротації команди. Востаннє Філліпс виходив на поле за "містян" у вересні минулого року в матчі Кубка ліги проти Гаддерсфілда.

У Прем’єр-лізі за Манчестер Сіті півзахисник не грав із листопада 2023 року. Після цього він виступав в орендах за Вест Гем, Іпсвіч Таун та Шеффілд Юнайтед.

Нагадаємо, Манчестер Сіті придбав Філліпса у Лідса влітку 2022 року за 42 мільйони фунтів.