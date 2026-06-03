Італія

Італійський клуб викупив контракт данського форварда Расмуса Гойлунна, який провів минулий сезон у Неаполі на правах оренди.

Нападник Расмус Гойлунн залишив Манчестер Юнайтед і став повноцінним гравцем Наполі. Про це повідомляється на офіційному сайті англійського клубу.

Nuovi sogni da inseguire



Rasmus è completamente azzurro 👉 https://t.co/NybuG0uMTM



💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/UXb2LY7WCh — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 3, 2026

Сезон-2025/26 данський нападник провів у неаполітанській команді на правах оренди. За цей час він узяв участь у 44 матчах в усіх турнірах, відзначившись 16 забитими м'ячами. У пресі раніше з'являлася інформація, що Наполі виплатить за футболіста близько 44 мільйонів євро.

Гойлунн перебрався до Манчестер Юнайтед улітку 2023 року з Аталанти. За два сезони у складі манкуніанців форвард відіграв 95 зустрічей, записавши на свій рахунок 26 голів.