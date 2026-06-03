Італійський клуб викупив контракт данського форварда Расмуса Гойлунна, який провів минулий сезон у Неаполі на правах оренди.
Расмус Гойлунн, Getty Images
03 червня 2026, 14:07
Нападник Расмус Гойлунн залишив Манчестер Юнайтед і став повноцінним гравцем Наполі. Про це повідомляється на офіційному сайті англійського клубу.
Сезон-2025/26 данський нападник провів у неаполітанській команді на правах оренди. За цей час він узяв участь у 44 матчах в усіх турнірах, відзначившись 16 забитими м'ячами. У пресі раніше з'являлася інформація, що Наполі виплатить за футболіста близько 44 мільйонів євро.
Гойлунн перебрався до Манчестер Юнайтед улітку 2023 року з Аталанти. За два сезони у складі манкуніанців форвард відіграв 95 зустрічей, записавши на свій рахунок 26 голів.