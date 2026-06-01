Португальський лідер "россонері" планує залишити клуб уже цього літа після провалу команди у боротьбі за Лігу чемпіонів.

Вінгер Мілана Рафаел Леау може продовжити кар’єру в англійській Прем’єр-лізі.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, Манчестер Юнайтед та Арсенал уже звернулися до італійського клубу із запитом щодо можливого трансферу португальця.

За інформацією джерела, 26-річний футболіст відкритий до переїзду в Англію та ще до старту літнього трансферного вікна повідомив про бажання залишити Мілан. Водночас офіційних пропозицій щодо трансферу наразі не надходило.

Також зазначається, що через непотрапляння Мілана до Ліги чемпіонів клуб може знизити фінансові вимоги за свого лідера. Якщо раніше "россонері" розраховували отримати значно більшу суму, то тепер потенційна угода може відбутися за 50-60 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 Леау провів 31 матч у всіх турнірах, забив 10 голів та віддав 3 результативні передачі.