Англія

Лондонський клуб вилетів до Чемпіоншипу і готовий відпустити 21-річного Матеуша Фернандеша.

Півзахисник Вест Гема Матеуш Фернандеш опинився у сфері інтересів двох головних грандів англійського футболу. Як повідомляє видання TEAMtalk, Ліверпуль активно моніторить ситуацію навколо 21-річного португальця напередодні відкриття літнього трансферного вікна та розглядає його як пріоритетний варіант для підсилення центральної осі.

Проте мерсисайдцям доведеться витримати серйозну конкуренцію з боку Манчестер Юнайтед. Манкуніанці прагнуть остаточно зацементувати свій півзахист. Нагадаємо, червоні дияволи вже провернули потужний трансфер, підписавши бразильського хавбека Едерсона з бергамської Аталанти за 35 мільйонів фунтів стерлінгів, проте зупинятися на цьому не планують.

Головним чинником, який змушує Вест Гем виставити свого таланта на трансферний ринок, став виліт команди до Чемпіоншипу. Керівництво лондонців розуміє, що втримати гравця такого калібру в другому дивізіоні буде неможливо, тому готове розглядати офіційні пропозиції.

Водночас статус клубу, що вилетів, не завадить лондонцям вимагати за португальця максимальну ціну. Потенційному покупцеві доведеться серйозно розщедритися Клуб хоче отримати за Фернандеша близько 80 мільйонів фунтів стерлінгів. Сам Матеуш схиляється до продовження кар'єри в єврокубках, що дає Ліверпулю та МЮ додаткові важелі у переговорах.

Матеуш приєднався до лондонського клубу минулого сезону з Саутгемптона за 44 млн євро. У нинішній кампанії португалець провів 36 ігор в АПЛ, забив 3 мʼячі та віддав 4 результативні передачі. Контракт з молотобійцями розрахований до літа 2029 року.