Англія

Уругвайський нападник Ельче зацікавив Борнмут та новоспеченого представника еліти Галл Сіті.

Нападник іспанського Ельче Альваро Родрігес привернув серйозну увагу британських скаутів. За інформацією авторитетного інсайдера Маттео Моретто, 21-річний перспективний уругваєць перебуває в шорт-листах команд англійської Прем'єр-ліги.

Головними претендентами на футболіста називають стабільного бійця АПЛ Борнмут та Галл Сіті, який щойно гарантував собі повернення до вищого дивізіону через сито драматичного плей-оф Чемпіоншипу.

Ельче до останнього боровся за виживання і лише в заключному турі чемпіонату зумів остаточно зберегти своє місце в Ла Лізі на наступний рік, посівши підсумкове 15-те місце в турнірній таблиці. Сам Родрігес відіграв одну з ключових ролей у порятунку своєї команди.

Попри загальну нестабільність колективу, у нинішній кампанії за 34 матчі у чемпіонаті він забив 7 м'ячів та віддав 5 результативних передач. Зокрема, саме його точний удар у фінальному турі проти Жирони (1:1) приніс команді те саме рятівне очко.

Наразі авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість габаритного форварда (зріст 193 см) у 5 мільйонів євро. Контракт з клубом розрахований до літа 2029 року.